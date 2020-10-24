İmaj yeniledi

Aslıhan Karalar, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Giyim tarzı ve sırt dekoltesiyle dikkat çeken oyuncu, imaj değişikliğine giderek, saçını uzatmaya karar verdiğini söyledi. Uzun saçlı imajını çok beğendiğini belirtem Karalar, “Kısa halinden çok sıkılmıştım” diye konuştu.



