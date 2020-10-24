24.10.2020 - 07:00 |
İmaj yeniledi
Aslıhan Karalar, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı.
Aslıhan Karalar, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Giyim tarzı ve sırt dekoltesiyle dikkat çeken oyuncu, imaj değişikliğine giderek, saçını uzatmaya karar verdiğini söyledi. Uzun saçlı imajını çok beğendiğini belirtem Karalar, “Kısa halinden çok sıkılmıştım” diye konuştu.
Nusret Gökçe çalışanının yüzüne et attıMeşhur tuz serpme hareketiyle dünyaca ünlü şöhrete kavuşan Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından çalışanının suratına yanlışlıkla et attı. Gökçe'nin, "Kamera arkası iş kazası, özür dilerim" notuyla paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.