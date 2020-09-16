İmalı paylaşım

Brad Pitt’in yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Alman model Nicole Poturalski, şu sıralar hayatından gayet memnun. Hakkında çıkan haberlerin hiçbirine itibar etmeyen 27 yaşındaki güzel, karelerin altına, “Hayatı kucaklamaktan, gülmeyi, anılar oluşturmayı ve insanlardaki iyiyi görmekten asla vazgeçmeyin. Kötü enerji değil, gülüşlere dikkatinizi verin, çünkü hayat çok kısa” diye yazdı.