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16.03.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

İnsanlar tek cümleyle linç edilemez!

Özge Gürel, Etiler’de bir mekandan çıkarken görüntülendi.

İnsanlar tek cümleyle linç edilemez!

Özge Gürel, Etiler’de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Can Yaman’la yeni bir dizide rol alacağı haberleri sorulan oyuncu, “İkimize de hayırlısı olsun” dedi. Gürel, “Başrol oyuncularının libidosu yüksek olmalı” sözünden sonra eleştirilen Yaman’a “İnsanların bir cümleyle linç edilmesi ya da göklere çıkarılması benim tarzım değil. Böyle şeyleri sevmiyorum” diyerek, destek oldu. 

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