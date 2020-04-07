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07.04.2020 - 07:00 |

Damla Colbay: İnsanlara şifa vereceğim!

Kanal D’de ekrana gelen ‘Hekimoğlu’ dizisinde 'Zeynep' karakterine hayat veren Damla Colbay, karantina bittikten sonra yapacaklarını anlattı.

Damla Colbay: İnsanlara şifa vereceğim!

Kanal D’de ekrana gelen ‘Hekimoğlu’ dizisinde 'Zeynep' karakterine hayat veren Damla Colbay, Women’s Shine dergisine konuk oldu. Reiki ve teta isimli şifa tekniklerini yapan oyuncu, “Evde kalma süreci biter bitmez eğitimlerini alıp, insanlara şifa vermeye başlayacağım. Bir süredir düzenli nefes terapileriyle, doğru nefes almanın mucizelerini de keşfetmeye başladım” dedi.

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