MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri İrem Derici: Gidin şikayet edin
13.02.2021 - 07:00 | | ALİ KEREM BENGİ-MURAT KORKMAZ-DHA

İrem Derici: Gidin şikayet edin

İrem Derici, altı arkadaşıyla maskesiz ve sosyal mesafesiz piknik yaptı. Muhabirlerin sorularına şarkıcı, “Size kalmadı. Şikayet edebileceğiniz bir yer varsagidin oraya” dedi

İrem Derici: Gidin şikayet edin
ABONE OL

İrem Derici, Caddebostan Sahili’nde dostlarıyla maskesiz ve sosyal mesafesiz piknik yaptı. Altı arkadaşıyla oturan şarkıcı, muhabirlerin sorularına ilginç cevaplar verdi. Derici, “Siz bir yasak ve şikayet görüyorsanız, en yakındaki bakanlığı arayın. Onlar çözsün. Size kalmadı. Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya” ifadelerini kullandı.
Koronavirüsü atlattım. Antikorluyum” diyen Derici, “Şu an burada bir sürü insan var. Bir tek biz yokuz. Ben antikorluyum ve bu arkadaşların hepsi oyuncu olduğu için her hafta test yapıyor” diyerek, kendisini savundu. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine şarkıcı, “Haklıyım. Daha önce polis gelip, ‘Afiyet olsun’ dedi. Herkes işini yapsın” diye konuştu. ››

Magazin Haberleri Bülteni (12 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu sürprizi!

Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu sürprizi!

Viranşehir kortuna kavuştu

Viranşehir kortuna kavuştu

Ahmet Ağaoğlu: 'Gözüm arkada kalmayacak'

Ahmet Ağaoğlu: 'Gözüm arkada kalmayacak'

Son dakika - Fenerbahçe'de yeni golcü Valencia!

Son dakika - Fenerbahçe'de yeni golcü Valencia!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet