İrem Derici: Gidin şikayet edin

İrem Derici, Caddebostan Sahili’nde dostlarıyla maskesiz ve sosyal mesafesiz piknik yaptı. Altı arkadaşıyla oturan şarkıcı, muhabirlerin sorularına ilginç cevaplar verdi. Derici, “Siz bir yasak ve şikayet görüyorsanız, en yakındaki bakanlığı arayın. Onlar çözsün. Size kalmadı. Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya” ifadelerini kullandı.

“Koronavirüsü atlattım. Antikorluyum” diyen Derici, “Şu an burada bir sürü insan var. Bir tek biz yokuz. Ben antikorluyum ve bu arkadaşların hepsi oyuncu olduğu için her hafta test yapıyor” diyerek, kendisini savundu. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine şarkıcı, “Haklıyım. Daha önce polis gelip, ‘Afiyet olsun’ dedi. Herkes işini yapsın” diye konuştu. ››