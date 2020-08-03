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03.08.2020 - 07:00 | | EMRAH AKÇAAY

İrem Derici: Saç telim kadar zeki olan gelip beni yargılasın!

Şarkıcı İrem Derici, önceki Şile'deki bir mekanda sahne aldı. Konser önce muhabirlerin sorularını yanıtlayan İrem Derici, bikinili halini eleştirenlere sert çıktı.

İrem Derici: Saç telim kadar zeki olan gelip beni yargılasın!
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Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İrem Derici, neşeli halleriyle dikkat çekti. Şarkıcı, "Minareden atlarım, bayramınızı kutlarım arkadaşlar. Toplu mesaja karşıyım. Bana atılan toplu mesajları kaale almıyorum. Cevap vermiyorum" dedi.

Tatilde çekilen kareleri hakkında konuşan Derici, "Bodrum tatilim güzel geçti. Bu arada beni harcadınız. Şaka yapıyorum. İki selülitle mi insan olunuyor? Benim saç telim kadar zeki olsun insanlar da daha sonra beni gelip yargılasınlar. Keyfim yerinde. Aylar sonra sahne alıyorum. Çok özledim. Bugün gerçekten bana bayram" şeklinde konuştu.

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