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17.01.2021 - 07:00 |

İrem Derici’yi taklit etti

Selena Gomez’in yeni yayınlanan klibi ‘De Una Vez’in giriş sahnelerinde kullanılan dekor ve efektleri gören İrem Derici’nin hayranları dünyaca ünlü sanatçıya büyük tepki gösterdi.

İrem Derici’yi taklit etti
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Selena Gomez’in yeni yayınlanan klibi ‘De Una Vez’in giriş sahnelerinde kullanılan dekor ve efektleri gören İrem Derici’nin hayranları dünyaca ünlü sanatçıya büyük tepki gösterdi. Gomez’in yeni video’sunda, Derici’nin kasım ayında çıkan ‘Senin Hastan’ klibindeki dekor ve dans figürlerinin bire bir olması dikkat çekti.

Magazin Haberleri Bülteni (16 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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