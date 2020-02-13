İrem Helvacıoğlu: 6 ayda 20 kilo verdim

İrem Helvacıoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Bir açıklamamda pesketaryen olduğumu söyledim. Hiç kilolu olup olmadığımı sordular ben de 16–17 yaşlarımda kilolu olduğumu ve o dönemde kendimce diyet yaptığımı söyledim. O diyet programımdan sonra 20 kilo verdim, sonrasında da et tüketmedim. Çünkü hayvanlarla bağ kurdum. Dedemin çiftliği vardı, çiftlikte hayvanlarla vakit geçirip bağ kurduğum için et yiyemiyorum.

Ergenlik dönemimde 70 kiloydum. Eski fotoğraflarım ben de yok, ama annemde var. Benim için pişmanlık değil ortaya çıkarsa da çok üzülmem, sonuçta şu ana bakmak lazım. O kiloyu verdim. Hem ergenlikten dolayı hem de bazı geçirdiğim operasyonlardan dolayı kilo aldım. O zamanlar yemeği sevdiğime, şimdi sevmediğime karar verdim. Annem her gördüğünde ‘sen çok kilo vermişsin, çok zayıflamışsın hasta olacaksın’ diyor. Çok şükür hasta da olmuyorum. Bir sıkıntım yok.

PESKETARYEN NEDİR?

Pesketaryenlik, balık veya diğer su ürünlerinin bulunduğu fakat başka hayvanların etlerine yer vermeyen beslenme düzeni. Pesketaryen beslenmede lakto-ovo vejetaryenlerin tükettiği besinlerin çoğu bulunur ancak vejetaryenler et tüketmez.