17.08.2020 - 11:48 |
İrem Sak hazırlıklara başladı! Çukur için poligonda
Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinin yeni sezon kadrosuna dahil olan İrem Sak, rolü için hazırlıklara başladı. Poligona giden Sak, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Show TV'de üç sezondur ekranlara gelen Ay Yapım imzalı 'Çukur' dizisinin yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. 'Çukur'un dördüncü sezonuna oyuncu İrem Sak dahil olmuştu.
Rolü için hazırlıklara başlayan İrem Sak, son paylaşımıyla çok konuşuldu.
Karantina sürecinde yaptığı komik paylaşımlarla sık sık hayranlarını güldüren İrem Sak, 'Çukur' için soluğu atış poligonunda aldı. Güzel oyuncu, silahla atış yaptığı anları sosyal medyadan paylaşınca hayranlarını heyecanlandırdı.
İrem Sak, 'Çukur dizisinde 'Seren Erdenet' karakterine hayat verecek.