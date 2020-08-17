İrem Sak hazırlıklara başladı! Çukur için poligonda

Show TV'de üç sezondur ekranlara gelen Ay Yapım imzalı 'Çukur' dizisinin yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. 'Çukur'un dördüncü sezonuna oyuncu İrem Sak dahil olmuştu.

Rolü için hazırlıklara başlayan İrem Sak, son paylaşımıyla çok konuşuldu.

Karantina sürecinde yaptığı komik paylaşımlarla sık sık hayranlarını güldüren İrem Sak, 'Çukur' için soluğu atış poligonunda aldı. Güzel oyuncu, silahla atış yaptığı anları sosyal medyadan paylaşınca hayranlarını heyecanlandırdı.

İrem Sak, 'Çukur dizisinde 'Seren Erdenet' karakterine hayat verecek.