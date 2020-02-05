Ä°rem Sak o sorudan utandÄ±!

Ä°rem Sak, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde hayalindeki erkeÄŸi tarif ederken kullandÄ±ÄŸÄ± "Ä°nsan olsun, nefes alsÄ±n yeter" ÅŸeklindeki aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ±yla utanarak, babasÄ±nÄ± adeta basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n yanÄ±ndan kaÃ§Ä±rdÄ±.

Oyuncu bu sÄ±rada basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n soru sormaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± babasÄ±nÄ± konuÅŸturmayÄ±p, "Hadi babacÄ±ÄŸÄ±m gel biz gidelim, biz kaÃ§Ä±yoruz" diyerek, hÄ±zlÄ±ca asansÃ¶re bindi.