05.02.2020 - 09:39 | | SEÃ‡KÄ°N ÅžENVARDAR
Ä°rem Sak o sorudan utandÄ±!
Oyuncu Ä°rem Sak, Sivas'ta hekimlik yapan babasÄ± Åžemsettin Sak ile City's AVM'de gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Sak, memleketten kendisini ziyarete gelen babasÄ±nÄ± gezintiye Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve birlikte alÄ±ÅŸveriÅŸ yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â
Ä°rem Sak, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde hayalindeki erkeÄŸi tarif ederken kullandÄ±ÄŸÄ± "Ä°nsan olsun, nefes alsÄ±n yeter" ÅŸeklindeki aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ±yla utanarak, babasÄ±nÄ± adeta basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n yanÄ±ndan kaÃ§Ä±rdÄ±.
Oyuncu bu sÄ±rada basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n soru sormaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± babasÄ±nÄ± konuÅŸturmayÄ±p, "Hadi babacÄ±ÄŸÄ±m gel biz gidelim, biz kaÃ§Ä±yoruz" diyerek, hÄ±zlÄ±ca asansÃ¶re bindi.