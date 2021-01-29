İrfan Can Kahveci'nin alışveriş keyfi

İzin gününü sevgilisi ile birlikte alışveriş yaparak değerlendiren İrfan Can Kahveci, transfer durumu hakkındaki sorular üzerine, "Şu an için kesin bir şey yok, görüşmeler devam ediyor. Hayırlısı neyse o olsun" demekle yetindi.

Başka soru almayan ünlü futbolcu, muhabirlere teşekkür ettikten sonra sevgilisinin yanına giderek alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.