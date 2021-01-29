MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri İrfan Can Kahveci'nin alışveriş keyfi
29.01.2021 - 11:53 |

İrfan Can Kahveci'nin alışveriş keyfi

Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, nişanlısı Gözde Doyran ile birlikte geldiği İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı.

İrfan Can Kahveci'nin alışveriş keyfi
ABONE OL

İzin gününü sevgilisi ile birlikte alışveriş yaparak değerlendiren İrfan Can Kahveci, transfer durumu hakkındaki sorular üzerine, "Şu an için kesin bir şey yok, görüşmeler devam ediyor. Hayırlısı neyse o olsun" demekle yetindi.

Başka soru almayan ünlü futbolcu, muhabirlere teşekkür ettikten sonra sevgilisinin yanına giderek alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.

Magazin Haberleri Bülteni (29 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YKS'ye hazırlanırken evde verimli çalışmak için 5 taktik

YKS'ye hazırlanırken evde verimli çalışmak için 5 taktik

Son dakika | Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Diego Costa

Son dakika | Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Diego Costa

Dr. Efe Kaya çocuklarda diş bakımına dikkat çekti

Dr. Efe Kaya çocuklarda diş bakımına dikkat çekti

Başkanı ve teknik direktörü 'Türk' Slovak takımı; Partizan Bardejov

Başkanı ve teknik direktörü 'Türk' Slovak takımı; Partizan Bardejov

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet