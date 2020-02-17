MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri İrfan Özata’nın yeni albümü çıktı
17.02.2020 - 16:02 |

İrfan Özata’nın yeni albümü çıktı

Başarılı müzisyen İrfan Özata’nın yeni albümü “Dönsen Dönerdin” Aşk Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.

İrfan Özata’nın yeni albümü çıktı

‘Tuhaf Geliyor’, ‘Hasret Türküsü’, ‘Meşrep’ gibi hitleriyle tanınan Özata’nın 8. Stüdyo çalışması olan ‘Dönsen Dönerdin’ albümünde , ‘Aşka Hakaret’, ‘Kime Yetti Ki Zaman’, ‘İçim Mahşer Yeri’ ve ‘İncir’ adında beş şarkı bulunuyor. Albümün ilk klibi ise Murat Joker yönetmenliğinde ‘Aşka Hakaret’ parçasına çekildi. Silivri’de gerçekleşen çekimler bir günde tamamlandı. İrfan Özata, yeni albüm çalışmasında akustik, trap, elektronik ve rap müziğin karması altyapıları kendi tarzıyla harmanlayarak özgün ve bambaşka melodilere imza attı.

    Magazin Haberleri Bülteni 17 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kadir İnanır şıklığıyla dikkat çekti

    Kadir İnanır şıklığıyla dikkat çekti

    Ebru Polat: Her yer altın ben altın!

    Ebru Polat: Her yer altın ben altın!

    Survivor 2. bölüm fragmanı! Eleme potasına kim gitti?

    Survivor 2. bölüm fragmanı! Eleme potasına kim gitti?

    Aleyna Tilki ile Aynur Aydın neden küstü?

    Aleyna Tilki ile Aynur Aydın neden küstü?

    Sıradaki Haber