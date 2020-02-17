İrfan Özata’nın yeni albümü çıktı

‘Tuhaf Geliyor’, ‘Hasret Türküsü’, ‘Meşrep’ gibi hitleriyle tanınan Özata’nın 8. Stüdyo çalışması olan ‘Dönsen Dönerdin’ albümünde , ‘Aşka Hakaret’, ‘Kime Yetti Ki Zaman’, ‘İçim Mahşer Yeri’ ve ‘İncir’ adında beş şarkı bulunuyor. Albümün ilk klibi ise Murat Joker yönetmenliğinde ‘Aşka Hakaret’ parçasına çekildi. Silivri’de gerçekleşen çekimler bir günde tamamlandı. İrfan Özata, yeni albüm çalışmasında akustik, trap, elektronik ve rap müziğin karması altyapıları kendi tarzıyla harmanlayarak özgün ve bambaşka melodilere imza attı.