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08.04.2020 - 15:42 |

Işın Karaca: Hayat normale dönecek

Şarkıcı Işın Karaca, karantina kurallarına uyarken bir yandan da takipçilerine uyarıda bulunmaya devam ediyor.

Işın Karaca: Hayat normale dönecek

Işın Karaca sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda insanların karantina kurallarına uyması gerektiğini hatırlattı. Karaca, paylaşımında şunları söyledi:

İki damla güneş gören kendini sokağa atıyor. İşe gidip gelen kardeşlerimiz gibi değil! Baya keyfi, pazar yürüyüşü kıvamında! Sahilde yürümek yasak, millet caddelere dadandı…Bana, ona, sevdiklerine bulaştırma riski bir tarafa! Sıkılmadınız mı olup bitenden? Evde ne kadar çok kalırsak bu hastalıktan o kadar hızlı kurtulacağımızı anlamadınız sanırım! Hayat normale dönecek. Ben sahneme çıkıp şarkılarını söyleyeceğim, sen işine gücüne döneceksin. Dostlarımızla buluşup bu yaşanan süreçleri konuşacağız! Kısacası bu hastalığı sıfır noktasına indirmek senin, benim elimde… Anlayana….

Corona virüse yakalanan Esra Balamir'den haber varEsra Balamir, geçtiğimiz günlerde test yaptırmış ve covid-19 olduğunu açıklamıştı. Evinde tedaviye alınan Esra Balamir, takipçilerine 'iyiyim' mesajı verdi.
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