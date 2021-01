Işın Karaca: Kadının en büyük düşmanı kadındır!

Işın Karaca ile Merve Boluğur, atışması devam ediyor. Eski ve yeni halini Instagram’dan paylaşan Işın Karaca, oyuncuya ağır göndermelerde bulundu.

Karaca, “Atalarımız şöyle buyurmuş:“Büyük lokma ye amma büyük söz konuşma” illa da konuşacaksan ağızından çıkanı kulağın duysun ve her sözünü iyi tart! Bu iki kadın da benim. Ben beni seviyorum!! Her şeklimle!!! Kapı kapı kilolarımı vermek için dolaştığım doğrudur! Yine aşırı bir kilolanmam olsa yine dolaşırdım. Ayıp değil ki kilolu olmak! Ama ben dünyada var olan büyük bir başarı ile geldiğim noktaya geldim. İlk ünlü olduğumda 20 sene önce 110kiloydum! Bu ne demek biliyor musun güzel kız! Şişmandım!! Ama ses aynı ses! Kadın aynı kadın! Güzellik çok önemli bir kavram değil! Allah’ımın bana bağışladığı ses ile hayatımı idam ediyorum ve her günüm için şükrediyorum! Kendimce kendime güzelim. Kimsenin onayına ihtiyacım da yok” diye yazdı.

"ÖZRÜN KABAHATİNDEN BÜYÜK"

“Kimsenin güzelliğini ya da zayıflığını kıskanacak halim yok çünkü o arada o zayıf ve müzik piyasasındaki bütün güzel kızlar benim gibi şarkı söyleme derdindeydi” diyen şarkıcı, “Sen ki geçmişinde marka yüzü olduğun ürünlerin her boyuttaki kadına satıldığını bilirken böyle talihsiz bir açıklama ile kendini baltalıyorsun! Şimdi sana zahmet elinözrüdeki telefonu artık kenara koy! Kendine sana yalansız konuşacak 2-3 dost edin. Ve lütfen artık benim fotoğraflarımı vs. paylaşma! Özrün kabahatinden büyük!! Kadının en büyük düşmanı hep kadındır! Ama ben sana söz veriyorum, o şarkıyı okuyacaksın ya! stüdyona gelip okutmaya ben yaptırayım. Sana iyiliğim dokunsun. İyilik bulaşıcıdır arkadaşlar. Unutmayın” notunu düştü.

Oyunculuk kariyerinden daha çok açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan Merve Boluğur, YouTube kanalı açmasının ardından bu kez de şarkıcılığa adım atacağını duyurdu. Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sürprizimi açıklıyorum; yeni şarkım yolda" açıklamasını yapmıştı.

En son şarkıcı olacağını açıklayan oyuncu Merve Boluğur'a en sert eleştiri Işın Karaca'dan geldi. Ünlü şarkıcı, "Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız!" ifadelerini kullanmıştı.

Güneş'te yer alan habere göre; Merve Boluğur, kendisine laf atan Işın Karaca’nın, zayıf kadınlara karşı tepkili olduğunu arkadaşlarıyla paylaştı.

"ZAYIF KADINLARA HER ZAMAN DÜŞMANDIR"

‘’Kendi kilolarını aldırmak için kapı kapı dolaştı. Zayıf kadınlara her zaman düşmandır, derdi benim zayıf olmam’’ şeklinde sözler sarf ettiği iddia edilen Boluğur'un, Işın Karaca'yı bir hayli kızdırdığı öğrenildi.





"BÜTÜN KADINLARIN KUSURSUZ OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Merve Boluğur, daha sonra söylentilere sosyal medya hesabından yanıt verdi. "Ben bütün kadınların kusursuz olduğunu düşünüyorum" diyen Boluğur hakkındaki iddiaları böylece yalanlamış oldu.

İLK ŞARKISI 'FREKANS'

Geçtiğimiz gün klip için hazırlık yaptığını belirten Merve Boluğur, ilk şarkısının isminin 'Frekans' olduğunu açıklamıştı. Boluğur, bir diğer sosyal medya paylaşımında ise "İkinci şarkım da 'Yara'. Sözler bana ait, heyecanlıyım" mesajıyla dikkat çekmişti.

TAKİPÇİLERİ ŞAŞTI KALDI

Şarkıcılık sürprizi sonrası 33 yaşındaki oyuncuya, takipçilerinden "Hangi ara sözlerini yazdın da şimdi klip çekiyorsun?" şeklinde yorumlar gelmişti.