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• 20 Ocak 2021 - 09:59 • Son Güncelleme:

Merve Boluğur'dan Işın Karaca'ya: Zayıflığımı kıskanıyor

Merve Boluğur’un şarkı çıkaracak olmasına Işın Karaca, "Bir sen eksiktin güzel kız!" diyerek tepki göstermişti. Karaca’ya cevap veren Boluğur'un, “Onun derdi benim zayıf olmam” dediği iddia edildi. Ünlü oyuncudan konu hakkında paylaşım geldi.

• 20 Ocak 2021 - 09:59 • Son Güncelleme:
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Oyunculuk kariyerinden daha çok açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan Merve Boluğur, YouTube kanalı açmasının ardından bu kez de şarkıcılığa adım atacağını duyurdu. Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sürprizimi açıklıyorum; yeni şarkım yolda" açıklamasını yaptı.

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En son şarkıcı olacağını açıklayan oyuncu Merve Boluğur'a en sert eleştiri Işın Karaca'dan geldi. Ünlü şarkıcı, "Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız!" ifadelerini kullanmıştı.

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Güneş'te yer alan habere göre; Merve Boluğur, kendisine laf atan Işın Karaca’nın, zayıf kadınlara karşı tepkili olduğunu arkadaşlarıyla paylaştı.

4ZAYIF KADINLARA HER ZAMAN DÜŞMANDIR

"ZAYIF KADINLARA HER ZAMAN DÜŞMANDIR"

‘’Kendi kilolarını aldırmak için kapı kapı dolaştı. Zayıf kadınlara her zaman düşmandır, derdi benim zayıf olmam’’ şeklinde sözler sarf ettiği iddia edilen Boluğur'un, Işın Karaca'yı bir hayli kızdırdığı öğrenildi.

5BÜTÜN KADINLARIN KUSURSUZ OLDUĞUNA İNANIYORUM

"BÜTÜN KADINLARIN KUSURSUZ OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Merve Boluğur, söylentilere sosyal medya hesabından yanıt verdi. "Ben bütün kadınların kusursuz olduğunu düşünüyorum" diyen Boluğur hakkındaki iddiaları böylece yalanlamış oldu.

6İLK ŞARKISI FREKANS

İLK ŞARKISI 'FREKANS'

Geçtiğimiz gün klip için hazırlık yaptığını belirten Merve Boluğur, ilk şarkısının isminin 'Frekans' olduğunu açıklamıştı.

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Boluğur, bir diğer sosyal medya paylaşımında ise "İkinci şarkım da 'Yara'. Sözler bana ait, heyecanlıyım" mesajıyla dikkat çekmişti.

8TAKİPÇİLERİ ŞAŞTI KALDI

TAKİPÇİLERİ ŞAŞTI KALDI

Şarkıcılık sürprizi sonrası 33 yaşındaki oyuncuya, takipçilerinden "Hangi ara sözlerini yazdın da şimdi klip çekiyorsun?" şeklinde yorumlar gelmişti.

9ALDATTIM DA ALDATILDIM DA

"ALDATTIM DA ALDATILDIM DA"

Geçtiğimiz günlerde Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye röportaj veren Boluğur, "Aldattın veya aldatıldın mı?" sorusuna dikkat çeken bir cevap vermişti. "Aldattım da aldatıldım da, ikisini de yaşadım, net! Hayatta ergen olarak hareket ettiğim evrelerde, kısaca ne istediğimi bilmediğim zamanlarda, o anki mutsuzluğum sebebiyle böyle bir harekette bulunmuştum, bu kadar diyeyim."

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