Merve Boluğur'dan Işın Karaca'ya: Zayıflığımı kıskanıyor

"ALDATTIM DA ALDATILDIM DA" Geçtiğimiz günlerde Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye röportaj veren Boluğur, "Aldattın veya aldatıldın mı?" sorusuna dikkat çeken bir cevap vermişti. "Aldattım da aldatıldım da, ikisini de yaşadım, net! Hayatta ergen olarak hareket ettiğim evrelerde, kısaca ne istediğimi bilmediğim zamanlarda, o anki mutsuzluğum sebebiyle böyle bir harekette bulunmuştum, bu kadar diyeyim."