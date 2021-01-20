• 20 Ocak 2021 - 09:59 • Son Güncelleme:
Merve Boluğur'dan Işın Karaca'ya: Zayıflığımı kıskanıyor
Merve Boluğur’un şarkı çıkaracak olmasına Işın Karaca, "Bir sen eksiktin güzel kız!" diyerek tepki göstermişti. Karaca’ya cevap veren Boluğur'un, “Onun derdi benim zayıf olmam” dediği iddia edildi. Ünlü oyuncudan konu hakkında paylaşım geldi.
• 20 Ocak 2021 - 09:59 • Son Güncelleme:
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Oyunculuk kariyerinden daha çok açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan Merve Boluğur, YouTube kanalı açmasının ardından bu kez de şarkıcılığa adım atacağını duyurdu. Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sürprizimi açıklıyorum; yeni şarkım yolda" açıklamasını yaptı.
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