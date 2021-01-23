İSTANBUL’U YENİDEN KEŞFETTİLER

Türkiye’nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin artırılmasını amaçlayan Pervin Ersoy, ‘Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz’ projesi kapsamında tüm Türkiye’yi dolaşmayı hedefliyor. Bu kapsamda İstanbul’un semtlerini ziyaret etmeye başlayan Rotahane ekibi, ‘Pera&Galata Turu’nda günübirlik buluştu. Etkinliğe, cemiyet hayatının ünlü isimlerinin yanı sıra oyuncu Hamdi Alkan da eşlik etti. Galatasaray Lisesi önünde başlayan tur, Çiçek Pasajı, Ermeni Kilisesi, Avrupa Pasajı, Hazzopulo Pasajı ve Aznavur Pasajı’yla devam etti. Meryem Ana Kilisesi, 1932’de açılan ve 2015 yılına kadar kesintisiz çalışan Rejans, Elhamra Pasajı, İstanbul’un en büyük Katolik Kilisesi olan St. Antuan Kilisesi ile Pera sokaklarını keşfeden konuklar, Galata’nın ilk yapısı Mevlevihane’de renkli anlar yaşadı. Gezi, Venedik, Ceneviz ve Hazerfan’ın da anıldığı Galata Kulesi’nde son buldu. İstanbul’un tarihi ve kültürel değerlerini ziyaret etmeye bir günün yetmeyeceğini söyleyen Ersoy, “Mart ayında başlamasını düşündüğümüz şehir dışı turlarımızın yanı sıra İstanbul içi turlarımızla bu güzel şehri keşfetmeye devam edeceğiz” dedi.