Bulgaristan’ın ünlü sanatçılarından Preslava, doktor Yakup Avşar’ı ziyaret etmek üzere ülkemize geldi. Mesleği gereği burnunda yaşadığı sıkıntıdan muzdarip şarkıcı, dünyaca ünlü doktorlardan Avşar’ı tercih edip, derman bulduğunu belirtti. Sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafa, “İşte güvendiğim adam” notunu yazan Preslava, “Çareyi Türkiye’de aradım. Sağlık konusu çok hassas. Doğru adres bu aşamada çok önemli” diye konuştu.