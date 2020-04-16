İstenmeyen gelin mi?

Evlenecekleri konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım aşkında ilginç bir gelişme yaşandı. Oyuncunun, Instagram’dan annesi Seyhan Yıldırım ve babası Hakan Yıldırım’ı takipten çıkması şaşırttı. İddiaya göre Yıldırım’ın ailesi şarkıcıyı gelin adayı olarak kabul etmeyince, oyuncunun anne-babasıyla arası açıldı. Bunun üzerine Yıldırım, “Ailem benim her şeyimdir. Onların özelini korumak için takipten çıktım” dedi.