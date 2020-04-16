MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri İstenmeyen gelin mi?
16.04.2020 - 07:00 |

İstenmeyen gelin mi?

Evlenecekleri konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım aşkında ilginç bir gelişme yaşandı.

İstenmeyen gelin mi?

Evlenecekleri konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım aşkında ilginç bir gelişme yaşandı. Oyuncunun, Instagram’dan annesi Seyhan Yıldırım ve babası Hakan Yıldırım’ı takipten çıkması şaşırttı. İddiaya göre Yıldırım’ın ailesi şarkıcıyı gelin adayı olarak kabul etmeyince, oyuncunun anne-babasıyla arası açıldı. Bunun üzerine Yıldırım, “Ailem benim her şeyimdir. Onların özelini korumak için takipten çıktım” dedi.

Murat Boz'dan spor sonrası Sıla şarkısıyla göndermeKarantinada elleriyle lahmacun yapıp yiyen Murat Boz, spor sonrası Sıla'nın Acısa da Öldürmez şarkısıyla ironik bir mesaj verdi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yeni dizisi belli oldu

Yeni dizisi belli oldu

Arzu Sabancı ile hayata dair

Arzu Sabancı ile hayata dair

İstenmeyen gelin mi?

İstenmeyen gelin mi?

Sözen, gitara merak sardı

Sözen, gitara merak sardı

Sıradaki Haber