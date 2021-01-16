MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Itır Esen deprem enkazı üzerinde poz verdi! Tepki yağdı
16.01.2021 - 16:06 |

Itır Esen deprem enkazı üzerinde poz verdi! Tepki yağdı

Manken Itır Esen ile AKUT Vakfı, depreme farkındalık yaratmak amacıyla bir etkinlik gerçekleştirdi. Enkaz üzerine çıkarak poz veren Itır Esen'in görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Itır Esen deprem enkazı üzerinde poz verdi! Tepki yağdı
ABONE OL

Itır Esen ve AKUT Vakfı'nın depreme dikkat çekmek için hayata geçirdiği farkındalık etkinliği ortalığı karıştırdı. Esen'in deprem enkazı üzerinde poz vermesi gündem oldu.

Görüntüler amatör kameralar tarafından kayıt altına alınarak sosyal medyada paylaşıldı. Tepkilerden AKUT Vakfı da nasibini aldı. Vatandaşlar, 'Bu nasıl farkındalık?' diye sitem etti.

Sosya medyada Itır Esen ve AKUT Vakfı'na gelen tepkilerden bazıları şöyle:
- Bu nasıl farkındalık yaratmak?! Dalga geçer gibi. Orda kaç insan hayatından oldu? Kaç insanın evi yuvası yıkıldı?

- Depreme farkındalık için enkaz üstünde çekim yapmaları çok normal ama abiye ile süslü takılar ve makyaj ile çekim yapması baya tuhaf. Ne anlatmak istiyorlar, bu nasıl bir farkındalık? Keşke depremde kalan insanların duygularını yansıtan bir çekim olsaydı.

- Onun poz verdiği taşın altında çok canlar kayboldu.

Itır Esen deprem enkazı üzerinde poz verdi Tepki yağdı

 

 

Magazin Haberleri Bülteni (16 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transferde son dakika haberi | Galatasaray'dan Youssouf Ndayishimiye için resmi teklif

Transferde son dakika haberi | Galatasaray'dan Youssouf Ndayishimiye için resmi teklif

Sinüzit Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Sinüzit Baş Ağrısı Evde Nasıl Geçirilir?

Sinüzit Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Sinüzit Baş Ağrısı Evde Nasıl Geçirilir?

Kulak Çınlaması Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Çınlamayı Azaltan Ve Önleyen Şeyler Nelerdir?

Kulak Çınlaması Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Çınlamayı Azaltan Ve Önleyen Şeyler Nelerdir?

Galatasaray: 89 - OGM Ormanspor: 87

Galatasaray: 89 - OGM Ormanspor: 87

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet