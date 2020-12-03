İyi Aile Babası doktor Emre kimdir, gerçek adı ne? Berke Üsdiken kimdir, kaç yaşında?

İyi Aile Babası Emre karakteri Mehmet Ali’nin asistan doktor görevinde bulunuyor. Pek çok ismin yer adlığı İyi Aile Babası dizisinde Emre karakterini Berke Üsdiken canlandırıyor. Üsdiken'in yaşamı merak ediliyor. Peki İyi Aile Babası doktor Emre kimdir?

EMRE GÜNEY KARAKTERİ

Genç ve yakışıklı pratisyen hekim. Mehmet Ali’nin yanında asistan hekimlik yapıyor. Çok iyi aile ve okul eğitimi almış, bilgili, kültürlü, iyi kalpli.

BERKE ÜSDİKEN KİMDİR?

Berke Üsdiken, 1996 yılında İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nde eğitimine devam etmektedir.

Güvercin dizisinde Müslüm karakterine hayat verdi.