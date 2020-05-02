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02.05.2020 - 07:00 | | Lale Danışman

‘İyilik ertelenmez’

Her yıl mayıs ayında geleneksel olarak düzenlenen ‘ÇABA Alışveriş Şenliği’ bu sene dijital ortamda ünlü markalar ve tasarımcılar eşliğinde gerçekleşecek

‘İyilik ertelenmez’
Lale Danışman

‘İyilik ertelenmez’ mottosuyla yola çıkan ÇABA Derneği, bu yıl da geleneği bozmadı. Koronavirüs salgını nedeniyle online alışveriş şenliğini düzenleyen platform, bugün ünlü marka ve tasarımcılarla ‘Hepsi Burada’yla yaptığı iş birliği çerçevesinde tüketiciyle buluşuyor. ÇABA Deneği Başkanı Eda Kosif, “Alışveriş şenliğimiz bir ilke imza atıyor. ‘Hepsi Burada’yla gerçekleşen proje ortaklığımızda bizleri, her zaman olduğu gibi, yalnız bırakmayan ünlü marka ve tasarımcılarla iyiliği ertelemiyoruz. Sene boyunca online ortamda devam edecek etkinlikten elde edilen gelir, Elazığ’daki okulumuza bağışlanacak. Bu kapsamda yardımsever vatandaşlarımızı, bu renkli sosyal sorumluluk projesine desteğe bekliyor, şimdiden herkese teşekkür ediyorum” diyerek, duygularını ifade etti.

‘İyilik ertelenmez’

  

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