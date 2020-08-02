02.08.2020 - 16:22 |
İzzet Yıldızhan bayramda çocuklarına altın taktı!
Dokuz çocuk babası ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, çocuklarına para vermek vermek yerine altın taktı.
İzzet Yıldızhan’ın büyük oğlu Mustafa Yıldızhan, babasının bayram da kardeşlerine altın taktığı eğlenceli videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Yıldızhan'ın oğlu, "Babam yine kardeşlerime karşı bonkörlüğünü gösterdi. Para yerine altın aldılar. Bu vesile ile tüm büyüklerimin bu mübarek gününü kutlarım. Altın İn/Para Out” yorumuyla dikkat çekti.
İzmir'deki evinde 9 çocuğuyla bir araya gelen Yıldızhan’ın çocuklarına çeyrek altın taktığı video çok konuşuldu.