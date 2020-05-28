Jason Derulo, TikTok çekerken dişlerini parçaladı!

Yaptığı hit parçalarla müzikseverlerin beğenerek takip ettiği 30 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Jason Derulo, son zamanlarda birçok TikTok kullanıcısı tarafından denenen mısır challenge’ını yaptı.

Bir matkabın ucuna geçirdiği mısırın matkap çalışırken yenmeye çalışıldığı challange’ı deneyen ünlü şarkıcı, matkabın beklenenden hızlı hareket etmesi sonucu ön dişlerinden oldu. Dişlerinin kırıldığını fark eder etmez matkabı durduran ünlü sanatçı neye uğradığı şaşırdı.