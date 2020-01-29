29.01.2020 - 12:28 |
Jean Micheal Seri'nin alışveriş keyfi
Galatasaray’ın sezon başında İngiliz takımı Fulham’dan kiralık olarak transfer ettiği Fildişi Sahilli futbolcusu Jean Micheal Seri, önceki menajeriyle birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.
İki gün önce oynanan Konyaspor'a karşı alının galibiyette büyük rol oynayan Jean Micheal Seri, izinli gününü alışveriş yaparak değerlendirdi. Beymen’den kışlık alışveriş yapan yıldız futbolcu, daha sonra Günaydın Steakhouse’da akşam yemeği yiyip AVM’den ayrıldı.