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Haberler Magazin Haberleri Jennifer Lopez-Alex Rodriguez düğününe ikinci erteleme
04.12.2020 - 11:39 |

Jennifer Lopez-Alex Rodriguez düğününe ikinci erteleme

Alex Rodriguez ile nişanlı olan ABD'li yıldız Jennifer Lopez, koronavirüs salgını nedeniyle vaka sayılarının tüm dünyada artması üzerine düğünlerini tekrar ertelediklerini açıkladı.

Jennifer Lopez-Alex Rodriguez düğününe ikinci erteleme
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Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez ile düğünlerini ikinci kez ertelediklerini duyurdu. Geçtiğimiz nisan ayında evlenmek istediklerini belirten fakat koronavirüs engeline takılan Lopez, vaka sayılarının artması üzerine tekrar erteleme yoluna gittiklerini ifade etti.

Jennifer Lopez, "Bekleyip, göreceğiz. Acelemiz yok. Her şey yolunda. Doğru zamanda olacaktır" açıklamasını yaptı.

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