Jennifer Lopez: Bana yalancı demeyin!

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, yayınladığı fotoğraflara yapılan 'botoks' ve 'estetik' eleştirileri karşısında sessizliğini bozdu. Lopez, "Bana yalancı demeyin!" diyerek konuyla ilgili açıklama yaptı.

Jennifer Lopez, hemcinslerine daha pozitif olmak için çaba harcamalarını önerdi. Lopez, People dergisine verdiği bir röportajda "Ben kimseyi yargılamıyorum, Eğer botoks ya da enjeksiyon yaptırmak istiyorsanız, bunda sorun şok. Ama insanların benim hakkında (cilt kremlerini kast ederek) bunların işe yaradığına inandırmaya çalışıyor" demesini istemiyorum. Ne yapıyorsam, onu söylüyorum. Lütfen bana yalancı demeyin. Yalan söylemek zorunda değilim, tüm hayatım hakkında oldukça dürüstüm" diye konuştu.

"DİĞER KADINLARA KİBAR DAVRANIYORUM"

51 yaşındaki oyuncu, güzelliğinin aslında çok basit bir yöntemi olduğunu belirterek sırrını "Diğer kadınlara karşı kibar davranıyorum" diye özetledi.

"HİÇ BOTOKSUM YOK"

Bu ayın başlarında cilt bakım markasını tanıtmak için makyajsız yüzünü paylaşan şarkıcı, takipçilerinin yüzlerce botoks yorumuna maruz kalmıştı. Ardından Lopez, “bu sadece benim yüzüm, 500 milyonuncu kez söylüyorum hiç botoks ya da herhangi bir cerrahi müdahale yaptırmadım” diyerek takipçilerine yanıt vermişti.

Öte yandan Jennifer Lopez, ABD'de yılbaşı kutlamalarının en gözde mekanı olan New York Times Meydanı'nda konser verdikten sonra nişanlısı Alex Rodriguez ile birlikte soluğu Karayipler'de almıştı.

NİKAHTAN VAZGEÇTİLER!

Koronavirüs pandemisi nedeniyle nşanlısı Alex Rodriguez ile düğünlerini ertelen Lopez, katıldığı radyo programında konuyla ilgili sessizliğini bozmuştu. Andy Cohen'in sunduğu programa konuk olan 51 yaşındaki şarkıcı, Alex Rodriguez ile birlikte nikahsız yaşamayı tasarladıklarını belirtmişti.