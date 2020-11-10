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10.11.2020 - 12:44 |

Jessica May'dan Ata'ya saygı duruşu

'Maria ile Mustafa' dizisinin başrol oyuncusu Jessica May, 10 Kasım sebebiyle Anıtkabir’i ziyaret etti.

Jessica May'dan Ata'ya saygı duruşu
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Başkent’e her geldiğinde Anıtkabir’e uğradığını belirten Jessica May, "Ben Atatürk’ü Türkiye’ye geldikten sonra tanıdım; öğrendikçe de daha çok sevdim. Onun fotoğraflarına bakmak bana çok güzel bir enerji veriyor. Türkiye’ye geldiğimden beri her 10 Kasım’da saat 9’u 5 geçe ben de saygı duruşunda duruyorum. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görmedim, duymadım. Hep tüylerim diken diken oluyor. Bir gün Atatürk’ü rüyamda görmüştüm ve uyandığımda inanamamıştım. Onu rüyada görmek bile insanı çok mutlu ediyor” dedi.

Jessica Maydan Ataya saygı duruşu

Magazin Haberleri Bülteni (10 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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