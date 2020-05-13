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13.05.2020 - 13:26 |

Johnny Depp'ten şoke eden iddia!

ABD'li oyuncu Johnny Depp, aralarında The Sun gazetesininde bulunduğu yazılı ve görsel medya kanallarının sahibi olan News Group Newspapers'ı telefonunu hacklemekle suçladı ve dava açacağını açıkladı.

Johnny Depp'ten şoke eden iddia!
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Johnny Depp, News Group Newspapers adlı medya kuruluşuna avukatları aracılığıyla bir mektup göndererek, haklarında dava açacağını bildirdi. Ünlü aktör, ekibinin durumu araştırdığını ve 1996-2010 yılları arasında telefonunun hacklendiğine inandığını belirtti.

Depp’in bahsettiği yıllarda, suçladığı medya kuruluşuna ait The Sun gazetesi, oyuncunun kız arkadaşının hamileliğini açıklamıştı. Ünlü aktörün mektubunda, “Bu ayrıntılar açıkça müdahaleci ve hassas hamilelik aşamalarını, müvekilimizin hareketlerini ve planlarını içeriyordu” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca mektupta The Sun gazetesi, bilgi toplama biçimini açıklamaya davet edildi.

Magazin Haberleri Bülteni (13 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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