Kaçar’dan konuşulan tasarımlar

Sagaza markasının kurucusu ve kreatif direktörü Zelia Kaçar, yeni koleksiyonunu sosyal medya hesabından tanıtmaya devam ediyor. Tasarımları kadar düzgün fiziğiyle de beğeni toplayan Kaçar, “Kalite algımız çok yüksek. Parçalar, tek tek özenle yapılıyor. Biraz fark yarattığımızı düşünüyorum. Sonbahar-kış sezonunda iki farklı koleksiyon çıkaracağız. Pandemi süreci de bizi güzel yönlendirdi” dedi. Ünlü isimlerin müdavimi olduğu markayı, Tuba Ünsal, Hazal Kaya, Cansu Dere ve Tuba Büyüküstün de tercih ediyor.