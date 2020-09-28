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28.09.2020 - 07:00 |

Kaçar’dan konuşulan tasarımlar

Sagaza markasının kurucusu ve kreatif direktörü Zelia Kaçar, yeni koleksiyonunu sosyal medya hesabından tanıtmaya devam ediyor.

Kaçar’dan konuşulan tasarımlar
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Sagaza markasının kurucusu ve kreatif direktörü Zelia Kaçar, yeni koleksiyonunu sosyal medya hesabından tanıtmaya devam ediyor. Tasarımları kadar düzgün fiziğiyle de beğeni toplayan Kaçar, “Kalite algımız çok yüksek. Parçalar, tek tek özenle yapılıyor. Biraz fark yarattığımızı düşünüyorum. Sonbahar-kış sezonunda iki farklı koleksiyon çıkaracağız. Pandemi süreci de bizi güzel yönlendirdi” dedi. Ünlü isimlerin müdavimi olduğu markayı, Tuba Ünsal, Hazal Kaya, Cansu Dere ve Tuba Büyüküstün de tercih ediyor.

Oyuncu Ali Sürmeli ameliyattan çıktıSon olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan usta oyuncu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi. Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Kadıköy’de özel bir hastanede ameliyata alınmıştı. Ameliyata alınan usta oyuncunun ameliyatı başarılı geçti.
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Cadde Yazarları

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