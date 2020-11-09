KADIN DAYANIŞMASI

Tüm dünyanın dikkatlerinin çevrildiği Amerika, tarihinin en çekişmeli seçimine sahne olurken bir ilk daha yaşandı. Jamaikalı baba ve Hindistan kökenli annenin çocuğu olarak 1964’te Kaliforniya’da doğan Kamala Harris, aldığı hukuk eğitimlerinin ardından, Amerika’nın ilk siyahi kadınbaşkan yardımcısı oldu. Harris’e iş, sanat ve cemiyet hayatının pek çok renkli siması da tebrik ve destek mesajı göndererek, uluslarararası alanda kadın gücünü ortaya koydu ve dayanışma sergiledi.

Rabia Güreli:

Jamaika ve Hindistan asıllı bir aileden gelen ve tarihte bir ilke imza atarak ABD’nin ilk siyahi kadın başkan yardımcısı olan Kamala Harris’i gönülden tebrik ediyorum.

Alev Törüner:

Şu anda New York’tayım ve tüm şehirlerde kutlama yapılıyor. Burada şu an öğle ve hava çok güzel... Dünyaya hayırlı olsun. Benim çok hoşuma giden başkan yardımcısı olan Kamala’nın eşinin yazdıkları; “Seninle gurur

duyuyorum…”

Gülbin Simitçioğlu :

Hayırlı olsun inşallah...

Feryal Gülman:

Tebrikler, bir kadın olarak gurur duydum.

Emine Sabancı Kamışlı:

Evet! Evet! Kadın gücü... Teşekkürler VP Harris...

Ruken Mızraklı:

ABD’de ilk kadın başkan yardımcısı, devamı tüm dünyaya gelsin inşallah. Kadın politikacıların yönetimlerinde nasıl fark yarattıklarını her gün izliyoruz. Yeni Zelanda, Almanya, Finlandiya, İzlanda, Tayvan... Hayatın her alanında daha fazla kadın, özellikle karar mercilerinde...

Sema Ramazanoğlu Aktaş:

Tek kelime ile muhteşem Kamala

Harris’e tebriklerimle... Dünyamıza ve Türkiye’mize hayırlı uğurlu olsun. Savaşlar son bulsun... Barış ve huzur gelsin.