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19.12.2020 - 07:00 | | LALE DANIŞMAN

Kadının gücü adına!

Tezmaksan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Aydoğdu, ülke gündemi ve girişimci kadınlara dair önemli açıklamalarda bulundu

Kadının gücü adına!
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Sosyal yaşamın tanınmış simalarından Fatma Aydoğdu, önceki akşam iş insanı Betül Eren Işık’ın sosyal medyada düzenlediği ‘Ekonomide Kadın Gücü ve Kadın Girişimciliği’ konulu canlı yayın programına konuk oldu. Genç yaştan beri aile şirketlerinde görev aldığını, mesleğinde babası Mustafa Aydoğdu mentorluğunda ilerlediğini ifade eden iş insanı, “Çalışma hayatında kadınlar süreç, erkekler sonuç odaklı. Eğer birbirinizi tamamlarsanız cinsiyetin önemi yok, biz bu dünyaya iyi insan olmaya geldik” dedi. Sanayi sektöründe çarkların döndüğünü de ifade eden Aydoğdu, “Şu anki sancılı süreçte kaçırdıklarımızı sorguluyoruz, kapanan kapının ardından bakmak yerine yeni açılacak kapıya odaklanmak daha doğru” diyerek, duygularını paylaştı. Ülkemizin ileri gitmesi adına iki yol düşündüğünü belirten sanayici, konuşmasına şöyle devam etti: ”Katma değeri yüksek ürünler üretmek, kadınlara daha çok istihdam sağlamak mühim. Fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Bu aşamada maddi yardım dışında emeğini, sanatını, enerjisini ayıran gönüllülerle ülkemizdeki sürdürülebilirliği devam ettirmeyi amaçladık.”

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