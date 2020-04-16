Kadir Doğulu karantina günlerini anlattı

Sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarıyla buluşan Kadir Doğulu, canlı yayında karantina günlerini nasıl geçirdiklerini anlattı.

Bu süreçte ilgi alanlarıyla ilgili keşifler yapılabileceğini söyleyen oyuncu, "Keşifler, her şey olabilir. Bir makasın yapılışı, bir kitap basımı, doğayla ya da hobilerinizle ilgili bir şeyleri merak edebilirsiniz. Araştırmalara ve kendinizi geliştirmeye böyle başlarsanız, araştırma alışkanlığı ve öğrenme merakını da geliştirmiş olursunuz" diye konuştu.

Eşi Neslihan Atagül Doğulu ile 3 yıl önce, sıfır atık projesine başladıklarını aktaran başarılı oyuncu, evde kaldıkları süreçte bunu geliştirdiklerini, evden çıkan her tür maddenin geri dönüşümü üzerine bir kompost sistemi oluşturduklarını söyledi.

Genç oyuncu, okuma ve çeşitli konularda araştırma çalışmalarının yanı sıra bahçeyi ekip biçtiklerini, köpekleri ve tavuklarıyla bu süreci geçirdiklerini aktardı.