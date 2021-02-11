MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerMagazin Haberleri Kadir DoÄŸulu'nun yeni proje heyecanÄ±
11.02.2021 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

Kadir DoÄŸulu'nun yeni proje heyecanÄ±

MeslektaÅŸÄ± Neslihan AtagÃ¼l ile mutlu bir evlilik sÃ¼rdÃ¼ren oyuncu Kadir DoÄŸulu, Ã¶nceki gÃ¼n Etilerâ€™de gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Kadir DoÄŸulu'nun yeni proje heyecanÄ±
ABONE OL

Son olarak â€˜Vuslatâ€™ dizisinde baÅŸrol oynayan Kadir DoÄŸuluâ€™nun elindeki notlar dikkat Ã§ekti. Yeni bir proje hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§erisinde olduÄŸu konuÅŸulan 38 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, herhangi bir aÃ§Ä±klama yapmak istemedi.

Ä°ÅŸ toplantÄ±sÄ±na geldiÄŸini ifade eden Kadir DoÄŸulu, daha sonra toplantÄ± yapmak Ã¼zeri bir binaya giriÅŸ yaptÄ±.Â Â

Kadir DoÄŸulunun yeni proje heyecanÄ±

Magazin Haberleri Bülteni (10 Åžubat 2021)Ä°ÅŸte magazin gündeminin öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klarÄ±;
daha fazla video iÃ§in
Cadde YazarlarÄ±

Çok Okunan Magazin Haberleri

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Son dakika transfer haberi | Dorukhan Toköz'e sürpriz talip

Son dakika transfer haberi | Dorukhan TokÃ¶z'e sÃ¼rpriz talip

Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim ÅŸikayet etti! Derbi sonrasÄ±...

Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim ÅŸikayet etti! Derbi sonrasÄ±...

30. yÄ±l coÅŸkusu

30. yÄ±l coÅŸkusu

Son dakika - Åžampiyonlar Ligi'nde yeni format masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±! Rakip organizasyon korkusu...

Son dakika - Åžampiyonlar Ligi'nde yeni format masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±! Rakip organizasyon korkusu...

SÄ±radaki Haber

TÃ¼rkiyeâ€™nin haber yaÅŸam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gÃ¼ndemi kaÃ§Ä±rma!

Åžimdi DeÄŸilHemen KeÅŸfet