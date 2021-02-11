11.02.2021 - 07:00 | | MESUT YILMAZ
Kadir DoÄŸulu'nun yeni proje heyecanÄ±
MeslektaÅŸÄ± Neslihan AtagÃ¼l ile mutlu bir evlilik sÃ¼rdÃ¼ren oyuncu Kadir DoÄŸulu, Ã¶nceki gÃ¼n Etilerâ€™de gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.
Son olarak â€˜Vuslatâ€™ dizisinde baÅŸrol oynayan Kadir DoÄŸuluâ€™nun elindeki notlar dikkat Ã§ekti. Yeni bir proje hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§erisinde olduÄŸu konuÅŸulan 38 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, herhangi bir aÃ§Ä±klama yapmak istemedi.
Ä°ÅŸ toplantÄ±sÄ±na geldiÄŸini ifade eden Kadir DoÄŸulu, daha sonra toplantÄ± yapmak Ã¼zeri bir binaya giriÅŸ yaptÄ±.Â Â