16.02.2020 - 16:36 |
Kadir İnanır dostlarıyla buluştu
Usta oyuncu Kadir İnanır, önceki gün yakın dostu Faik Çetiner ile geldiği İstinyePark'da objektiflere takıldı.
Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve Markalar Sokağı'nda bulunan Masa Restoran'da dostları ile yemek yiyen İnanır, yemek sonrası alışveriş merkezine girdi.
İnanır, uzun süre klasik giyim mağazalarını gezerek alışveriş yaptı. Alışveriş turu boyunca hayranları ile karşılaşan deneyimli oyuncu, fotoğraf isteklerini geri çevirmeyerek sevenleri ile teker teker ilgilendi.