MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Kadir İnanır dostlarıyla buluştu
16.02.2020 - 16:36 |

Kadir İnanır dostlarıyla buluştu

Usta oyuncu Kadir İnanır, önceki gün yakın dostu Faik Çetiner ile geldiği İstinyePark'da objektiflere takıldı.

Kadir İnanır dostlarıyla buluştu

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve Markalar Sokağı'nda bulunan Masa Restoran'da dostları ile yemek yiyen İnanır, yemek sonrası alışveriş merkezine girdi.

İnanır, uzun süre klasik giyim mağazalarını gezerek alışveriş yaptı. Alışveriş turu boyunca hayranları ile karşılaşan deneyimli oyuncu, fotoğraf isteklerini geri çevirmeyerek sevenleri ile teker teker ilgilendi.

Aleyna Tilki: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü oldu!Genç popçu Aleyna Tilki, Instagram hesabından yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Tilki, kliplerindeki ayıların birçok ünlü isimden daha ünlü olduğunu iddia etti.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Jeyan Büyükburç askerlere selam gönderdi

Jeyan Büyükburç askerlere selam gönderdi

Yasemin Özilhan: Her gün sevilip, sevmek gerek

Yasemin Özilhan: Her gün sevilip, sevmek gerek

Burcu Kara: Çok fena halde olabilirim kusura bakmayın

Burcu Kara: Çok fena halde olabilirim kusura bakmayın

Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'e şiir

Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'e şiir

Sıradaki Haber