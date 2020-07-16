Kamera kayıtları ortaya çıktı! Deniz Bulutsuz çıplak ayakla sokağa kaçmış

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle savcılığa şikayet edilen ünlü oyuncu Ozan Güven hakkında 13.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Mahkemenin kabul ettiği dosyanın 21 Ocak 2021 tarihinde görülmesine karar verilmişti.

Günaydın gazetesi'nin haberine göre; önceki gün ise Ozan Güven'in evinin yakınlarındaki bir iş yerinin kamera kayıtlarına ulaşıldı. Emniyet güçlerinin incelediği görüntülerde, Bulutsuz'un çıplak ayakla sokakta yürüdüğü belirlendi.

EVDEN ÇIPLAK AYAKLA KAÇTI



Güven'in evinin yakınlarında bulunan bir araştırma merkezinin güvenlik görüntüleri incelendi. Kamera görüntülerinin iş yerinin ön kısmını ve sokağı gösterdiği, görüntülerin siyah-beyaz olduğu ortaya çıktı. Görüntülerde Bulutsuz'un darp sonrası 03.38'de çıplak ayakla kamera görüntüsünün açısına girdiği, 3-4 metre yürüdükten sonra Levent Caddesi'ne doğru gittiği belirlendi.

ŞOFÖR DE KAMERA KAYITLARINDA



Bulutsuz'un görüntülerinin devamında 03.40 sularında Güven'in şoförü Hasan D.'nin görüntüye girdiği belirlendi. Güven'in ifadesinde belirttiği benzin istasyonunun kamera görüntüleri incelendi. Kamera görüntülerinde Güven'in şoförüne ait aracın istasyona girdiği ve marketten alışveriş yaptığı görülüyor. Ancak bu sırada Bulutsuz'un içeride olup olmadığı belirlenemedi.

HAKARET ETTİ

Öte yandan dün de Güven ve Bulutsuz arasında yargılama devam ederken, Bulutsuz'un dava dosyasına Ozan Güven'in kendisini daha önce de şiddet içeren sözler sarf ettiğini gösteren WhatsApp yazışmalarını delil olarak sunduğu ortaya çıktı.

Yine Günaydın'ın haberine göre; belgelerde ikilinin eski tarihli yazışmalarında, Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'a sarf etmiş olduğu sinkaflı sözler nedeniyle defalarca kez özür dilediği, yaptıklarından pişman olduğunu dile getirip Bulutsuz'un kendisine bir şans daha vermesini istediği görülüyor.

İşte o mesajlar:

'Kendimi bağırmadan ifade edemediğim için çok üzgünüm... Kendimi hiç affetmeyeceğim'

'Ne açıklaması olan ne de affedilecek ne de unutulacak bir şey yaptım. Kokusunda huzur bulduğum kadına bunu yaptığım için utanıyorum'

'Her gece kahrolarak yatıyorum her sabah da öyle uyanıyorum. Yer yarılsa da içine girsem'