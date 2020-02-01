Kampanya başlatacak

Ezgi Mola, Tohum Otizm Vakfı ve Parıltı Derneği yaranına düzenlenen sosyal sorumluluk projesi için çocuklarla buluştu. Miniklerle bol bol sohbet eden oyuncu, “Tek temennim çocukların hayallerini ellerinden almayacağımız bir dünya bırakmak. Hepsi birbirinden tatlı ve özel minikler” açıklamasını yaptı.

Çocukların soruları karşısında terlediğini anlatan Mola, “Görme engelli Eymen bana matematik sorusu sordu. Kabartı yazılar okumaya başladı. Ülkemizde görme engellilerin alfabesini bilmeyen çok kişi var. Kabartma yazılı kitaplar alıp bağışlayacağım. Hatta bunun için bir kampanya başlatacağım” dedi.