08.09.2020 - 16:27 |
Kanal D'nin yeni dizisi 'Sadakatsiz'in afişi yayınlandı
BBC Studios’un 'Doctor Foster' isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım’ın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi 'Sadakatsiz'in afişi yayınlandı.
Ekim ayında Kanal D’de yayınlanacak olan 'Sadakatsiz' dizisinin başrollerinde başarılı oyuncular Cansu Dere ve Caner Cindoruk yer alıyor.
Psikolojik gerilim türünde olan yapım, kocasının onu aldattığını düşünen bir kadının hikayesini ele alıyor.
Beren ve Kenan, Acun’un sürat teknesine konuk olduHız tutkusunu hayatının her anında yaşayan Acun Ilıcalı, sahip olduğu sürat teknesinde şimdiye kadar pek çok ünlü ismi ağırladı. Ilıcalı'nın sürat teknesinde heyecan yaşattığı son isimlerse şarkıcı Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat oldu.