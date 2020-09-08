MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Kanal D'nin yeni dizisi 'Sadakatsiz'in afişi yayınlandı
08.09.2020 - 16:27 |

Kanal D'nin yeni dizisi 'Sadakatsiz'in afişi yayınlandı

BBC Studios’un 'Doctor Foster' isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım’ın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi 'Sadakatsiz'in afişi yayınlandı.

Kanal D'nin yeni dizisi 'Sadakatsiz'in afişi yayınlandı
ABONE OL

Ekim ayında Kanal D’de yayınlanacak olan 'Sadakatsiz' dizisinin başrollerinde başarılı oyuncular Cansu Dere ve Caner Cindoruk yer alıyor.

Psikolojik gerilim türünde olan yapım, kocasının onu aldattığını düşünen bir kadının hikayesini ele alıyor.

Kanal Dnin yeni dizisi Sadakatsizin afişi yayınlandı

Beren ve Kenan, Acun’un sürat teknesine konuk olduHız tutkusunu hayatının her anında yaşayan Acun Ilıcalı, sahip olduğu sürat teknesinde şimdiye kadar pek çok ünlü ismi ağırladı. Ilıcalı'nın sürat teknesinde heyecan yaşattığı son isimlerse şarkıcı Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat oldu.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Erdinç Acar eski eşi Hande Demir'i rahatsız eden iş insanını dövdü' iddiası!

'Erdinç Acar eski eşi Hande Demir'i rahatsız eden iş insanını dövdü' iddiası!

Haluk Levent de modaya uydu

Haluk Levent de modaya uydu

Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı, 5 dakikayı kim aldı? Masterchef yeni takımlarda hangi yarışmacılar var?

Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı, 5 dakikayı kim aldı? Masterchef yeni takımlarda hangi yarışmacılar var?

Akustik Funda Arar

Akustik Funda Arar

Sıradaki Haber