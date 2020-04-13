'Karantina 12 gün uzasın'

Şahan Gökbakar, sokağa çıkma yasağının açıklanmasından sonra market ve fırınlarda yaşanan izdihamı, hayal kırıklığı olarak değerlendirdi. Komedyen, “Şampiyonluk kutlaması edasıyla, sokaklara çıkılıp, kuyruklara girildi. Mesafeler karıştı ve kavgalar çıktı. Kaş yapalım derken göz çıkarıldı” dedi.

“Sağlık Bakanı’nı ve çalışanlarının emekleri ne olacak?” diye soran Gökbakar, “Ciddi bir patlamayla karşılaşacağız. Sokağa çıkma yasağının 12 gün daha uzatılması lazım ki, kim ne kaptıysa ortaya çıksın. Yaşananlardan sonra bu insanların sokakta olmasını engellemeliyiz” uyarısında bulundu.