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09.05.2020 - 07:00 | | Umut Ünver

Karantinada 'evet' dediler

Didem Balçın, avukat Can Aydın’la, karantina günlerinde evlendi. Çift, maske takarak”Evet” derken, törene katılanlar da sosyal mesafeye uydu

Karantinada 'evet' dediler
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Umut Ünver

Didem Balçın, dokuz aydır birlikte olduğu avukat Can Aydın’la, dün öğle saatlerinde Arnavutköy’deki bir mekanda evlendi. Çift, koronavirüs nedeniyle maskelerini takıp “Evet” derken, törene katılanların da sosyal mesafeyi koruyarak, tüm tedbirlere uyduğu öğrenildi.

Karantinada evet dediler





Bu süreçte düğün yapmaktan vazgeçtiklerini belirten oyuncu, “Resmileştirmek istedik. Ailelerimizi özel izinle getirdik. Online olarak 100 kişi nikahımıza şahit oldu. Oynayamamak içimde ukde kaldı ama daha sonra vereceğimiz partiyle acısını çıkartacağım” dedi.



Karantinada evet dediler


Oyuncunun nikah şahitliğini İdil Fırat ve Çağatay Öztürk yaparken, avukatın ise Mert ile Mehmet Mutlu üstlendi.

Magazin Haberleri Bülteni (8 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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