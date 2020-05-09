Karantinada 'evet' dediler

Didem Balçın, dokuz aydır birlikte olduğu avukat Can Aydın’la, dün öğle saatlerinde Arnavutköy’deki bir mekanda evlendi. Çift, koronavirüs nedeniyle maskelerini takıp “Evet” derken, törene katılanların da sosyal mesafeyi koruyarak, tüm tedbirlere uyduğu öğrenildi.













Bu süreçte düğün yapmaktan vazgeçtiklerini belirten oyuncu, “Resmileştirmek istedik. Ailelerimizi özel izinle getirdik. Online olarak 100 kişi nikahımıza şahit oldu. Oynayamamak içimde ukde kaldı ama daha sonra vereceğimiz partiyle acısını çıkartacağım” dedi.











Oyuncunun nikah şahitliğini İdil Fırat ve Çağatay Öztürk yaparken, avukatın ise Mert ile Mehmet Mutlu üstlendi.