Karayip Korsanları Gizemli Denizlerde filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Karayip Korsanları Gizemli Denizlerde izle

Kanal D, unutulmaz sinema filmlerini ekrana getirmeye devam ediyor. Her hafta farklı filmleri izleyici karşısına çıkaran Kanal D, bu akşam Karayip Korsanları Gizemli Denizlerde filmini yayınlıyor. Peki Karayip Korsanları Gizemli Denizlerde filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte film hakkında merak edilenler...



KARAYİP KORSANLARI GİZEMLİ DENİZLERDE OYUNCULARI KİMLER?



Johnny Depp Kaptan Jack Sparrow

Penélope Cruz Angelica

Geoffrey Rush Kaptan Hector Barbossa

Keith Richards Kaptan Teague (Jack'in Babası)

Kevin McNally Joshamee GibbsIan Mc

Shane Kara Sakal (Kaptan Edward Teach)

Lee Arenberg Pintel

Mackenzie Crook Ragetti

Tara , Levi Maymun Jack

Astrid Berges-Frisbey Syrena (Marnid)

KANAL D CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ



KARAYİP KORSANLARI GİZEMLİ DENİZLERDE KONUSU



Kaptan Jack Sparrow (Johnny Depp) tehlikeli sulardaki bol aksiyonlu macerasına dördüncü film ile geri dönüyor. Gençlik Çeşmesi'nin bulunması için İngiltere Kralı'na hizmet etmeyi reddeden Sparrow, kentte kendi adıyla gemisine mürettebat toplayan sahte bir kaptanın olduğunu öğrenir. Sahte kaptanı kovalarken, karşısındakinin aslında geçmişinden geri gelen güzeller güzeli Angelica (Penelope Cruz) olduğunu anlar. Angelica da Kral ile aynı şeyin, sonsuz yaşam sağlayan Gençlik Çeşmesi'nin peşindedir.Gençlik yıllarında kalan aşkı ve Angelica'nın şimdiki sahtekar yönü arasında gidip gelen kaptan Jack Sparrow, bir anda kendisini korsan Karasakal’ın (Ian McShane) gemisi Kraliçe Anne’de eşir düşmüş halde bulur.Kralın tarafında ise esir düşen mürettebatı Gibbs ve ezeli rakibi Kaptan Barbossa da ellerindeki tek haritadan yola çıkarak çeşmeye giden yolu ve ayin rituelinin yapılması için gereken diğer 'malzemeleri' toplama niyetindedir. Aynı hedefe giden iki farklı korsanın yolu gözyaşlarını hiçbir şey için feda etmeyen deniz kızlarını avlarken kesişecektir...

Uluslararası bir oyuncu kadrosuna sahip serinin devam filminde, ikinci Kaptan Hector Barbossa rolüyle usta oyuncu Geoffrey Rush, Kaptan Jack’in eski dostu Joshamee Gibbs rolüyle Kevin R. McNally, güvenilir bir misyoner rolüyle Sam Claflin ve gizemli bir deniz kızı rolüyle Astrid Berges-Frisbey de rol alıyor.

Yapımcılığını Jerry Bruckheimer ve yönetmenliğini Rob Marshall’ın üstlendiği “Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde” ile serinin dördüncü filmine imza atarken, korsanlar bu film ile ilk kez 3 boyutlu olarak beyazperdeye geliyor...