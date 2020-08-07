‘KARİYERİMİ DÜŞÜNDÜM’

Çeşme Momo Beach’te özel güvenlik görevlileri tarafından dayak yediklerini iddia eden Daria Kyryliuk ile erkek arkadaşı Baran Güneş, Bakırköy Adalet Sarayı’na giderek, ‘Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi’ (SEGBİS) aracılığıyla, Çeşme’deki Cumhuriyet Savcısı’na ifade verdi. Model, “Aracımızı beklerken güvenlikle arkadaşımız Mansoor tartıştı. Kısa sürede 10 güvenlik görevlisi geldi. Baran’ı o kalabalığın içinde görünce, ‘Baran’a vurmayın’ dedim. 50-60 yaşlarında biri yüzüme yumruk attı ve baygınlık geçirdim” dedi.

KyrylIuk, “Bana vuran şahıs, aracın ön kapısını açarak, tekrar yumruk attı. Otomobile bindiğimde sadece Baran’ı hatırlıyorum. Kendime gelip, yüzüme baktığımda kan içinde olduğunu ve kariyerimin biteceğini düşünerek, panik oldum” diye konuştu. Güneş ise, parti için tesise gittiklerini, içerde bir tartışma yaşanmadığını, ayrıldıkları sırada ise kırmızı bir araç içerisinden arkadaşı Mansoor’a “Pis Arap” şeklinde laf atıldığını öne sürdü.