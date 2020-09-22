Karizmatik Hekimoğlu

Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Hekimoğlu’nun sıra dışı doktoru Timuçin Esen, rolü gereği motosiklete bindi. Siyah deri ceketi ve Ateş Hekimoğlu’yla bütünleşen bastonuyla poz veren oyuncunun fotoğrafları beğeni topladı.

Sosyal medyada da merak uyandıran karelerin yer aldığı sahneler, dizinin bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde ekrana gelecek.

Ojo Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Hülya Gezer ve Semih Bağcı'nın oturduğu Hekimoğlu, yeni bölümleri ile her salı akşamı Kanal D'de.

Başrolünde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı dizi, 'House M.D.'nin Türkiye uyarlaması olarak ekranlara geliyor.