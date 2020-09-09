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09.09.2020 - 13:43 |

Defne Samyeli, 'Hekimoğlu'nun hastası oldu!

Kanal D’nin sevilen dizisi 'Hekimoğlu’nun dün akşam yayınlanan 16’ncı bölümünde Defne Samyeli konuk oyuncu olarak yer aldı. Samyeli’nin, Timuçin Esen’le (Ateş Hekimoğlu) birlikte oynadığı sahneler çok konuşuldu.

Defne Samyeli, 'Hekimoğlu'nun hastası oldu!
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Dizide kendini canlandıran Defne Samyeli, 'Hekimoğlu'nun hastası olarak ekrana geldi. Güzelliğiyle başta Hekimoğlu olmak üzere hastanedekileri etkileyen Samyeli’nin, Timuçin Esen’le karşılıklı oynadıkları sahneler diziye damgasını vurdu.

Ojo Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Hülya Gezer ve Semih Bağcı'nın oturduğu Hekimoğlu, yeni bölümleri ile her salı akşamı Kanal D’de.

Defne Samyeli, Hekimoğlunun hastası oldu

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