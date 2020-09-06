Demet Şener, kendi ismini taşıyan markası ‘Demet Şener İstanbul’ ile ‘Fashion Room’ isimli alışveriş etkinliğine katıldı. Model, “Başkalarının iki yılda yakaladığı başarıyı biz birkaç ayda elde ettik. Pandemi sürecinden kârlı çıktık. Para kazanmak gibi bir derdim yok. Amacım, markayı belli bir kaliteye oturtmak ve insanların memnun kalmasını sağlamak” dedi.