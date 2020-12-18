Karolina Kurkova hamile olduğunu duyurdu

Karolina Kurkova, üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını duyurdu. 2009 yılında Archie Drury ile evlenen Kurkova, oğlunun bu pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

İki çocuk annesi olan ünlü model, gönderisine, "Yeni bebeğin geldiğini öğrenen Noah ile hassas bir an. Ultrasonumu göstermek ve anlatmak için okula götürmek istediğini söyledi" notunu düştü.

36 yaşındaki Kurkova, konuyla ilgili olarak, "Daha mutlu olamazdık. Böyle bir zamanda bebek beklemek, çok farklı bir deneyim oldu" şeklinde konuştu.