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18.12.2020 - 10:56 |

Karolina Kurkova hamile olduğunu duyurdu

Çek model Karolina Kurkova, sosyal medyada yaptığı paylaşımla hamile olduğunu açıkladı. Üçüncü kez anne olmak için gün sayan 36 yaşındaki Kurkova, "Daha mutlu olamazdık" dedi.

Karolina Kurkova hamile olduğunu duyurdu
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Karolina Kurkova, üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını duyurdu. 2009 yılında Archie Drury ile evlenen Kurkova, oğlunun bu pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

İki çocuk annesi olan ünlü model, gönderisine, "Yeni bebeğin geldiğini öğrenen Noah ile hassas bir an. Ultrasonumu göstermek ve anlatmak için okula götürmek istediğini söyledi" notunu düştü.

36 yaşındaki Kurkova, konuyla ilgili olarak, "Daha mutlu olamazdık. Böyle bir zamanda bebek beklemek, çok farklı bir deneyim oldu" şeklinde konuştu.

Karolina Kurkova hamile olduğunu duyurdu

 

Magazin Haberleri Bülteni (19 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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