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27.04.2020 - 11:14 |

Katy Perry dezenfektan kostümü giydi!

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, jüri üyesi olduğu müzik yarışmasında, el dezenfektanı kılığına girerek mesaj verdi: El yıkayın.

Katy Perry dezenfektan kostümü giydi!

Katy Perry, corona virüse karşı en önemli tedbirlerinden biri olan el yıkamaya dikkat çekmek için el dezenfektanı kostümü giydi. Perry, jüri üyesi olduğu müzik yarışması 'American Idol'ün evden yapılan çekimlerinde giydiği kostüm ile ‘Ellerinizi yıkayın’ dedi.

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından “Katy Perry burada, güvende kalmanızı ve ellerinizi yıkamanızı hatırlatırken, 'American Idol’un daha önce hiç olmadığı kadar yeni bir döneme geçtiğini gösteriyor” mesajını verdi.

Katy Perry dezenfektan kostümü giydi

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