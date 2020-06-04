‘Kavuk kadın oyuncuya gidebilir’

Derya Şensoy, İsmail Hakkı Dümbüllü’nün kavuğunun bir kadına gidebileceğini belirtti. Babası Ferhan Şensoy’un dört yıl önce devrettiği kavuğu Rasim Öztekin’in, bir kadına verebileceğini söylemesinden sonra oyuncu, “Uygun görülen bir aday bulunursa neden olmasın? Bir kadın oyuncu da kavuklu olabilir” dedi.

Karantina dönemini Datça’da geçiren sevgilisi Sarp Levendoğlu’nun yanına, şehir dışı yasağının kalkmasıyla gideceğini anlatan Şensoy, “Onu özledim. Kavuşacağız” diye konuştu. Oyuncu, “Evlilik düşünüyor musunuz?” sorusuna ise, “Şu an öyle bir şey yok” cevabını verdi.