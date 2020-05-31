Kayıp Balık Dori konusu nedir, ne zaman çekildi? Kayıp Balık Dori seslendiren oyuncuları kimlerdir?

2 Eylül 2016 tarihinde gösterime giren orjinal ismi Finding Dori filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Oldukça keyifli bir animasyon olan Kayıp Balık Dori ile ilgili en çok merak edilen Kayıp Balık Dori konusu nedir ve filmin oyuncuları kimlerdir? İşte Kayıp Balık Dori konusu ve seslendiren oyuncuları...



KAYIP BALIK DORİ KONUSU NEDİR?



Kayıp Balık Dori filmi kimsenin unutamadığı Mavi Tang balığı Dori’yi geçmişiyle ilgili bazı yanıtlar ararken arkadaşı Nemo ve Marlin'le yeniden biraraya getiriyor. 10 saniyede bir hafızası sıfırlanan Dori, sadece bir zamanlar bir ailesi olduğu ve onlardan bir şekilde ayrılmak zorunda kaldığıdır. Arkadaşlarıyla birlikte ailesini bulabilmek için uzun bir yolculuğa çıkan Dori, yol boyunca hayatla ilgili çok daha başka dersler de alacaktır.



KAYIP BALIK DORİ OYUNCU KADROSU

Ellen DeGeneres Dory

Albert Brooks Marlin

Diane Keaton Jenny

Eugene Levy Charlie

Ty Burrell Bailey

Willem Dafoe Gill

Vicki Lewis Deb (& Flo)

Kaitlin Olson Dory’nin Kardeşi

Dominic West

Idris Elba