Kayıp Balık Dori konusu nedir, ne zaman çekildi? Kayıp Balık Dori seslendiren oyuncuları kimlerdir?
Kayıp Balık Dori bu akşam bir kez daha ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yayınlandığı dönem oldukça ilgi gören filmle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Kayıp Balık Dori konusu nedir ve seslendiren oyuncuları kimlerdir?
2 Eylül 2016 tarihinde gösterime giren orjinal ismi Finding Dori filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Oldukça keyifli bir animasyon olan Kayıp Balık Dori ile ilgili en çok merak edilen Kayıp Balık Dori konusu nedir ve filmin oyuncuları kimlerdir? İşte Kayıp Balık Dori konusu ve seslendiren oyuncuları...
KAYIP BALIK DORİ KONUSU NEDİR?
Kayıp Balık Dori filmi kimsenin unutamadığı Mavi Tang balığı Dori’yi geçmişiyle ilgili bazı yanıtlar ararken arkadaşı Nemo ve Marlin'le yeniden biraraya getiriyor. 10 saniyede bir hafızası sıfırlanan Dori, sadece bir zamanlar bir ailesi olduğu ve onlardan bir şekilde ayrılmak zorunda kaldığıdır. Arkadaşlarıyla birlikte ailesini bulabilmek için uzun bir yolculuğa çıkan Dori, yol boyunca hayatla ilgili çok daha başka dersler de alacaktır.
KAYIP BALIK DORİ OYUNCU KADROSU
Ellen DeGeneres Dory
Albert Brooks Marlin
Diane Keaton Jenny
Eugene Levy Charlie
Ty Burrell Bailey
Willem Dafoe Gill
Vicki Lewis Deb (& Flo)
Kaitlin Olson Dory’nin Kardeşi
Dominic West
Idris Elba