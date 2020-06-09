MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri ‘Kayıp’ Latin Amerika’da
09.06.2020 - 07:00 |

‘Kayıp’ Latin Amerika’da

Bir dönem Kanal D’de ekrana gelen, başrollerini Aslı Enver, İlker Kaleli, Mete Horozoğlu, Dolunay Soysert ve Kaan Taşaner’in paylaştığı ‘Kayıp’ dizisi, 18 Haziran’da birçok Latin Amerika ülkesinde yayınlanacak.

‘Kayıp’ Latin Amerika’da
ABONE OL

Bir dönem Kanal D’de ekrana gelen, başrollerini Aslı Enver, İlker Kaleli, Mete Horozoğlu, Dolunay Soysert ve Kaan Taşaner’in paylaştığı ‘Kayıp’ dizisi, 18 Haziran’da birçok Latin Amerika ülkesinde yayınlanacak. Projenin tanıtımı Taşaner’le yapılırken, oyuncu yurt dışından binlerce mesaj aldı.

Magazin Haberleri Bülteni (8 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Müşterek hayat

Müşterek hayat

Pazar nostaljisi

Pazar nostaljisi

Övgüye cevap yok

Övgüye cevap yok

Aşk hikayesi

Aşk hikayesi

Sıradaki Haber