‘Kayıp’ Latin Amerika’da

Bir dönem Kanal D’de ekrana gelen, başrollerini Aslı Enver, İlker Kaleli, Mete Horozoğlu, Dolunay Soysert ve Kaan Taşaner’in paylaştığı ‘Kayıp’ dizisi, 18 Haziran’da birçok Latin Amerika ülkesinde yayınlanacak. Projenin tanıtımı Taşaner’le yapılırken, oyuncu yurt dışından binlerce mesaj aldı.