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04.09.2020 - 14:24 |

Keanu Reeves'ten flaş 'John Wick' açıklaması

Üç kez 'John Wick' karakterine hayat veren Keanu Reeves, dördüncü ve beşinci filmde de rol alması beklenen Keanu Reeves, hayranlarını sevindirecek bir açıklama yaptı.

Keanu Reeves'ten flaş 'John Wick' açıklaması
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Keanu Reeves, 'John Wick' karakterini daha uzun süre canlandırma niyetinin olduğunu açıkladı.

OK! Magazine’e röportaj veren 56 yaşındaki aktör, 'John Wick' karakterini canlandırmaya daha ne kadar süre istekli olacağı sorusuna, "Bacaklarım beni götürebildiği sürece. Seyirciler devam etmesini istediği sürece” cevabını verdi.

Magazin Haberleri Bülteni (4 Eylül 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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