04.09.2020 - 14:24 |
Keanu Reeves'ten flaş 'John Wick' açıklaması
Üç kez 'John Wick' karakterine hayat veren Keanu Reeves, dördüncü ve beşinci filmde de rol alması beklenen Keanu Reeves, hayranlarını sevindirecek bir açıklama yaptı.
Keanu Reeves, 'John Wick' karakterini daha uzun süre canlandırma niyetinin olduğunu açıkladı.
OK! Magazine’e röportaj veren 56 yaşındaki aktör, 'John Wick' karakterini canlandırmaya daha ne kadar süre istekli olacağı sorusuna, "Bacaklarım beni götürebildiği sürece. Seyirciler devam etmesini istediği sürece” cevabını verdi.