Keanu Reeves'ten flaş 'John Wick' açıklaması

Keanu Reeves, 'John Wick' karakterini daha uzun süre canlandırma niyetinin olduğunu açıkladı.

OK! Magazine’e röportaj veren 56 yaşındaki aktör, 'John Wick' karakterini canlandırmaya daha ne kadar süre istekli olacağı sorusuna, "Bacaklarım beni götürebildiği sürece. Seyirciler devam etmesini istediği sürece” cevabını verdi.